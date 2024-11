Sotto zero i paesi di fondovalle: fa più caldo al Passo San Marco

Non accenna a ridimensionarsi il campo di alta pressione che ci sta ormai interessando da diverse settimane e con esso anche il fenomeno dell’ inversione termica, che si manifesta con temperature minime più basse nelle zone di fondovalle rispetto a quelle di media montagna; le stazioni del Centro meteo lombardo domenica 17 novembre hanno infatti segnato temperature minime negative nei paesi delle valli - Valbondione, Fiobbio di Albino, Poscante di Zogno e Olmo al Brembo, per citarne alcuni - a fronte di un valore di circa 4 gradi al Passo San Marco e ai rifugi Curò e Capanna 2000.

Gli animali selvatici e quote medio-alte

Queste temperature anomale, e l’assenza di precipitazioni nevose, hanno per ora indotto gli animali selvatici (in particolar modo gli stambecchi, che generalmente raggiungono anche i prati ai margini dei paesi) a rimanere confinati a quote medio- alte, motivo per cui, anche nei pressi del rifugio Merelli al Coca, sono ancora pochissimi gli esemplari che si possono individuare. Il bollettino meteo di Arpa Lombardia prevede da oggi un cambio di regime per la discesa di latitudine di un’ampia massa di aria più fredda.