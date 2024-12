«Spolverata» di neve, ma in quota a Valbondione fiorisce il rododendro

Atmosfere natalizie in anticipo sulla provincia: domenica 22 dicembre fiocchi di neve sono scesi nel pomeriggio fin verso i 500-600 metri di quota nelle valli, come testimoniano anche le tante immagini condivise sui social da Rovetta, Clusone, Costa Valle Imagna, Fuipiano, Selvino, Piazzatorre o Peghera di Taleggio, solo per citarne alcune. Si è però trattato di un fenomeno di breve durata e, malgrado la comparsa di queste sporadiche nevicate, non sembra voler terminare l’anomala tendenza climatica che ha caratterizzato questi ultimi mesi. A tal proposito merita di essere menzionato l’avvistamento di un cespuglio di rododendri parzialmente fiorito il 21 dicembre, giornata che coincide con il solstizio d’inverno.