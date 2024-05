Stesso scatto, 50 anni dopo: sorpresa alla maestra Fiorella

Correva l’anno 1974 e i bambini del 1967 che allora frequentavano la seconda elementare negli spazi dell’oratorio di Clusone, erano in posa sulla terrazza per la tradizionale foto di classe con la maestra Fiorella Lonardini (classe 1929): sullo sfondo il colle Crosio brullo e in cima la bellissima chiesetta della Trinità, in primo piano i ragazzi ben ordinati su due file con il loro grembiule, il colletto e il fiocco bianco per le ragazze e scuro per i ragazzi, oltre a un bel sorriso stampato sul volto.

La sorpresa

A cinquant’anni da quello scatto, quei ragazzi di un tempo si sono ritrovati sempre in oratorio per una rimpatriata a sorpresa con la maestra Fiorella, che ora ha 85 anni. Eccoli per lo scatto di rito, domenica 21 aprile, 50 anni dopo, gli stessi alunni (anche se qualcuno era assente) tutti attorno all’insegnante che li ha accompagnati nella loro crescita, nei primi anni di vita scolastica. Nessun grembiule per lo scatto ricordo, ma il sorriso sul volto è quello delle giornate di festa, come l’emozione per l’incontro di vecchi amici e la sorpresa riuscita all’insegnante.

Lo scatto del 1974 con la maestra delle elementari L’idea era nata da un incontro casuale con la maestra, che aveva espresso ad alcuni suoi ex alunni il desiderio di rivederli, magari tutti insieme. Detto fatto, di nascosto dall’insegnante alcuni di quella classe hanno iniziato a recuperare qua e là nomi e contatti telefonici degli ex compagni e organizzato la sorpresa. Così qualche giorno fa la maestra Fiorella è stata accompagnata in oratorio dal figlio con una scusa che includeva un incontro con la nuora, proprio in oratorio. Ad attenderla però, in una delle aule (dove ancora sono posizionati i banchi e le sedie e la tradizionale lavagna nera per le lezioni di catechesi), c’erano i suoi ex alunni, seduti al banco e pronti per l’appello.