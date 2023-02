Stop al degrado: Municipio e Politecnico alleati per «salvare» la stazione Teb di Alzano

Da non-luogo o luogo del degrado e della paura, a zona attrattiva per la sua bellezza. È la sfida del Comune di Alzano, che prova a sognare un futuro diverso per la zona della stazione Teb, nota spesso per episodi di disordine e di microcriminalità. Dopo le iniziative già realizzate nell’area, l’Amministrazione comunale nei giorni scorsi ha stretto una convenzione con il Politecnico di Milano che porterà un gruppo di studenti universitari al lavoro in questa zona. «Abbiamo approvato la convenzione lo scorso lunedì – dice il sindaco, Camillo Bertocchi –-. Alcuni studenti verranno ad Alzano per svolgere un tirocinio extra-curricolare finanziato dal Comune. Si occuperanno della riprogettazione della zona della stazione, con l’obiettivo di farla diventare un punto attrattivo per la sua bellezza».