Cronaca / Valle Seriana Venerdì 27 Febbraio 2026

Super Enalotto a Casnigo: mega vincita da 1,5 milioni

CASNIGO. La vincita è stata effettuata con una giocata da 3 euro.

Michela Gaiti
Michela Gaiti
Collaboratore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

I fratelli Giambattista ed Elena Guerini, titolari del Punto Sisal a Casnigo in cui si è registrata la maxi vincita all’Enalotto
I fratelli Giambattista ed Elena Guerini, titolari del Punto Sisal a Casnigo in cui si è registrata la maxi vincita all’Enalotto

Che fortuna! È proprio il caso di dirlo per la vincita al SuperEnalotto, pari a ben 1.566.385,08 euro, andata a segno nella giornata di giovedì 26 febbraio in Valgandino, a Casnigo. Sono bastati solo 3 euro al fortunato/a, giocati presso la tabaccheria ed edicola La Stylo, nella centralissima piazza Giuseppe Bonandrini, per aggiudicarsi un bottino di tutto rispetto. Massimo riserbo su chi sia il destinatario della cospicua somma.

Stupore ed euforia a mille, quasi come avessero vinto loro, per i titolari del punto Sisal, i fratelli Giambattista ed Elena Guerini. «Siamo rimasti sorpresi anche noi – riferisce Giambattista, incredulo una volta ricevuta la notizia nel primo pomeriggio di giovedì -, non ce l’aspettavamo francamente, e invece è arrivata la conferma ufficiale da Sisal. In quindici anni che siamo qui non è mai successo che andasse a segno una vincita del genere. Ovviamente non possiamo svelare chi sia il vincitore o la vincitrice: in ogni caso qui i giocatori sono tutti del paese, casnighesi, al massimo qualcuno che arriva dai paesi limitrofi, come Cazzano Sant’Andrea. Siamo molto felici anche noi, è certamente una bella notizia che merita di essere festeggiata».

Nonostante il «6» continui a farsi attendere, e il Jackpot ha così raggiunto quota 126,9 milioni di euro, creando suspence e attesa tra gli assidui giocatori, la dea bendata ha comunque portato un bel regalo in Valle Seriana, che senza alcun dubbio sarà stato gradito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Casnigo
Tempo libero
Giochi
Turismo
Economia, affari e finanza
Finanza (generico)
Michela Gaiti
Giambattista Guerini
Elena Guerini
Superenalotto
Sisal