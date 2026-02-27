Super Enalotto a Casnigo: mega vincita da 1,5 milioni

Che fortuna! È proprio il caso di dirlo per la vincita al SuperEnalotto , pari a ben 1.566.385,08 euro, andata a segno nella giornata di giovedì 26 febbraio in Valgandino, a Casnigo . Sono bastati solo 3 euro al fortunato/a, giocati presso la tabaccheria ed edicola La Stylo, nella centralissima piazza Giuseppe Bonandrini, per aggiudicarsi un bottino di tutto rispetto. Massimo riserbo su chi sia il destinatario della cospicua somma.

Stupore ed euforia a mille, quasi come avessero vinto loro, per i titolari del punto Sisal, i fratelli Giambattista ed Elena Guerini. «Siamo rimasti sorpresi anche noi – riferisce Giambattista, incredulo una volta ricevuta la notizia nel primo pomeriggio di giovedì -, non ce l’aspettavamo francamente, e invece è arrivata la conferma ufficiale da Sisal. In quindici anni che siamo qui non è mai successo che andasse a segno una vincita del genere. Ovviamente non possiamo svelare chi sia il vincitore o la vincitrice: in ogni caso qui i giocatori sono tutti del paese, casnighesi, al massimo qualcuno che arriva dai paesi limitrofi, come Cazzano Sant’Andrea. Siamo molto felici anche noi, è certamente una bella notizia che merita di essere festeggiata».