Temporali in quota, e la baita del Barbellino sparisce di nuovo

Grazie ai temporali delle ultime ore , i torrenti in secca da mesi hanno ripreso un minimo di vigore e gli invasi in alta quota sono leggermente cresciuti di livello , invertendo una tendenza al ribasso che non pareva intenzionata ad arrestarsi. Non fa eccezione quello del Barbellino (il più grande con i suoi 18 milioni di metri cubi di capacità) che il 26 luglio aveva visto riemergere dalle sue acque l’omonima baita ; questa venne sommersa nel 1931 dopo il suo riempimento e solo nel 1985 riaffiorò in seguito allo svuotamento per opere di manutenzione (per motivazioni quindi ben diverse rispetto a quelle attuali).