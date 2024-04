Tenta di buttarsi dal ponte di Nembro, salvato da due carabinieri

Cosa passa nella mente di un ventiduenne mentre si trova in piedi, sotto la pioggia battente in piena notte, aggrappato alla ringhiera di un ponte? Come fare per convincerlo a desistere dal compiere un gesto estremo? Come fare per portarlo in salvo ed evitare il consumarsi di una tragedia? Se lo devono essere chiesti, in pochissimi e concitati istanti, due carabinieri in servizio al Radiomobile di Bergamo che nella notte tra Pasqua e Pasquetta sono intervenuti sul ponte di via Guglielmo Marconi a Nembro dopo la chiamata di un autista che poco prima aveva intravisto, tra le tenebre e la pioggia, una figura che stava scavalcando le barriere al centro del ponte, nei pressi della diga per sporgersi verso il fiume Serio e le chiuse della traversa. Il tempestivo intervento dei due uomini in divisa ha permesso di salvare la vita a un giovane di origini ucraine residente in città.