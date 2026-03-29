Tragedia a Valbondione: escursionista di 25 anni muore precipitando per 100 metri

L’allarme è scattato alle 11,15 di domenica 29 marzo: sul posto sono intervenuti il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Bergamo, il Soccorso alpino (Cnsas) e l’elisoccorso di Bergamo.

Le operazioni sono risultate complesse a causa delle condizioni meteo e per la zona impervia. Ancora difficile stabilire le cause della caduta fatale per il giovane escursionista: il giovane è stato ritrovato senza vita dai soccorritori.

Abitava nel Milanese

Si tratta di un ragazzo residente nel Milanese: insieme ad un amico, nella giornata di sabato, aveva raggiunto il bivacco Frattini dove insieme avevano trascorso la notte. Domenica era il giorno del rientro e i due stavano percorrendo il sentiero per tornare a Fiumenero dove avevano parcheggiato l’auto: proprio durante il tragitto di rientro, il 25enne è scivolato precipitandoper circa 100 metri in un canalone di roccia: una caduta che gli è costata la vita.

La salma, una volta recuperata dai soccorritori, è stata affidata alla famiglia.