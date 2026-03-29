Tragedia a Valbondione: escursionista di 25 anni muore precipitando per 100 metri
L’INCIDENTE IN MONTAGNA. Un giovane di 25 anni è morto sul sentiero che dalla Valle del Salto porta al Brunone nella mattinata di domenica 29 marzo: vani i soccorsi, inviato anche l’elicottero del 118.
Valbondione
Tragedia nella mattinata di domenica 29 marzo sul sentiero delle Orobie che porta dal rifugio Calvi al Brunone, in territorio di Valbondione, dove un giovane di 25 anni ha perso la vita nel tratto tra la Valle del Salto e la salita verso il Brunone dopo un volo di un centinaio di metri.
L’allarme è scattato alle 11,15 di domenica 29 marzo: sul posto sono intervenuti il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Bergamo, il Soccorso alpino (Cnsas) e l’elisoccorso di Bergamo.
La tragica caduta nel tratto tra la Valle del Salto e la salita verso il Brunone
Le operazioni sono risultate complesse a causa delle condizioni meteo e per la zona impervia. Ancora difficile stabilire le cause della caduta fatale per il giovane escursionista: il giovane è stato ritrovato senza vita dai soccorritori.
Abitava nel Milanese
Si tratta di un ragazzo residente nel Milanese: insieme ad un amico, nella giornata di sabato, aveva raggiunto il bivacco Frattini dove insieme avevano trascorso la notte. Domenica era il giorno del rientro e i due stavano percorrendo il sentiero per tornare a Fiumenero dove avevano parcheggiato l’auto: proprio durante il tragitto di rientro, il 25enne è scivolato precipitandoper circa 100 metri in un canalone di roccia: una caduta che gli è costata la vita.
La salma, una volta recuperata dai soccorritori, è stata affidata alla famiglia.
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