Tragedia nelle Marche, pensionata di Parre colta da malore mentre era in vacanza con la famiglia

Anna Maria Paganessi si trovava da una settimana al mare con tutta la sua famiglia, il marito, il figlio, la nuora e le due nipoti, ma venerdì 8 settembre la vacanza si è interrotta in modo tragico: è deceduta intorno alle 9, a causa di un arresto cardiaco che non le ha lasciato scampo, nonostante il tempestivo intervento dei presenti e l’arrivo dei soccorritori. Anna Maria aveva 71 anni, era originaria di Vertova ma viveva da tanti anni a Parre. Qui aveva fatto famiglia sposandosi con Francesco Epis, molto conosciuto in paese per il suo impegno nel volontariato, esercitato in particolare nell’Alba Auser, di cui è presidente. Anna Maria era andata in pensione da qualche anno, dopo aver lavorato per tutta la vita nell’azienda Pozzi Electa, dapprima a Ponte Selva, poi a Clusone.

Oltre al marito Francesco, lascia l’unico figlio, Alessandro, la nuora Evelina e le due nipoti Noemi (di 17 anni) e Giulia (di 14). Da una settimana tutta la famiglia si trovava insieme in vacanza a Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno, nelle Marche. «Siamo tornati in vacanza per la prima volta dopo la pandemia», racconta Alessandro. Nella mattinata di ieri si sono recati in spiaggia, come avveniva normalmente anche nei giorni precedenti. Poco dopo le 9, Anna Maria, mentre si trovava sul lettino, ha subìto un malore dovuto a un arresto cardiaco: nonostante il massaggio cardiaco e l’intervento con il defibrillatore, recuperato da una struttura vicina, di alcune persone presenti in spiaggia, non si è più ripresa. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, e la Guardia Costiera. Una volta ottenuto il nulla osta dalla magistratura, la salma di Anna Maria è stata spostata all’obitorio del vicino ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto.