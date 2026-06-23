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Cronaca / Valle Seriana Martedì 23 Giugno 2026

Transumanza in Bergamasca, le tradizioni rivivono a Valcanale

L’INIZIATIVA. Ad Ardesio a inizio luglio torna la festa Cucina, tornei di morra, trekking e l’immancabile passaggio del gregge diretto verso i pascoli in quota.

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Enzo Valenti
Enzo Valenti

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Transumanza in Bergamasca, le tradizioni rivivono a Valcanale
il gregge di Renato Zucchelli alla festa della transumanza dello scorso anno

Ardesio

Ritorna a Valcanale, con gli inizi di luglio, la Festa della Transumanza. Come per le passate edizioni, la manifestazione è organizzata dall’Associazione «Valcanale Team», guidata da Federica Zucchelli. Appuntamento il 3, 4 e 5 luglio nelle immediate vicinanze del laghetto che si trova nella parte alta della contrada dove, per l’occasione, sarà montata un’apposita tensostruttura in grado di garantire lo svolgimento delle iniziative anche in caso di maltempo.

La manifestazione vuole, come sempre, riproporre e far conoscere soprattutto alle giovani generazioni la cultura e gli aspetti peculiari che caratterizzavano, e seppur con modalità diverse lo fanno ancora oggi, la vita in montagna. In particolare quella legata all’agricoltura montana, all’allevamento, allo sfruttamento dei boschi e dei pascoli, alle relazioni interpersonali, ai giochi di un tempo e, quest’anno, anche alla cucina contadina alpina.

Il programma

La festa inizierà venerdì 3 luglio alle 17 con apertura, poi, della cucina dalle 19 e la possibilità di gustare pizze e piatti tipici della tradizione bergamasca. Alle 20,30 il professore universitario Michele Corti, grande esperto della cultura montana, presenterà il volume «L’alimentazione contadina alpina». Dalle 22 fino alla chiusura della serata, DjSet. Sabato 4 luglio ancora inizio della festa alle 17, con possibilità di cenare alle 19 e, a seguire, ancora DjSet.

La festa inizierà venerdì 3 luglio alle 17 con apertura, poi, della cucina dalle 19 e la possibilità di gustare pizze e piatti tipici della tradizione bergamasca

Domenica 5 luglio alle 9 è in programma un trekking con gli asini dell’Associazione Atab e alle 12 apertura cucina. Alle 13,30 intrattenimento musicale con il complesso Aghi di Pino e alle 15,30 uno dei momenti clou della manifestazione: il pastore Renato Zucchelli, nativo di Valcanale e interprete del film «L’ultimo Pastore» del regista Marco Bonfanti, attraverserà l’abitato con il suo gregge partendo dalla località Gronda di Zanetti e fermandosi nei pressi del laghetto, da dove raggiungerà i pascoli in quota per trascorrervi l’estate. A seguire l’ormai immancabile torneo di morra. Gioco secolare, questo, che fu proibito nel 1931 in quanto molto spesso dava luogo a liti, anche cruente. Lo si fa rivive in manifestazioni come quella di Valcanale perché le giovani generazioni possano conoscerlo. La festa si concluderà con l’estrazione dei biglietti della lotteria e la premiazione dei vincitori del torneo di morra.

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