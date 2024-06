Tromba d’aria sulla Bergamasca, a Ponte Nossa tetti scoperchiati - Foto e video

Un’auto con due persone a bordo è stata colpita da una pianta a Vertova , fortunatamente senza feriti gravi. Sempre in Val Seriana , dove il vento è stato particolarmente forte, abitazioni e capannoni sono stati scoperchiati con pezzi di lamiera che sono caduti sulla strada , interrompendo anche al circolazione fino a quando non sono stati rimossi. A Clusone una gruppo di persone è stato fatto evacuare da una struttura pericolante nella quale si stava svolgendo una festa.

Alberi caduti anche a Treviglio e nella città della Bassa il cavalcavia dell’ospedale è stato chiuso in entrambe le direzioni per caduta rami.

In Città Alta, invece la festa della Musica che si stava svolgendo in piazza Vecchia è stata interrotta per il vento e il forte scroscio di pioggia che si è trasformata anche in grandine. Guarda il video.