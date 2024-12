Trova e restituisce portafogli con 1.600 euro: «Grazie, Ramic»

Una storia a lieto fine e di grande onestà quella che ha vissuto un uomo di Clusone lunedì, quando ha smarrito il portafogli che gli è poi stato restituito intatto, con tanto di soldi e documenti. «Le persone oneste ci sono ancora», racconta l’uomo, spiegando che nel portafoglio aveva 1.600 euro che gli servivano per un pagamento: «Quando sono stato contattato da tale Ramic, giovane di origine straniera che abita a Piario, ero sollevato per il ritrovamento del portafoglio. Ormai lo davo per perso. Mai avrei pensato infatti di ritrovarlo, ancor meno con tutti i soldi dentro.