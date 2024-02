Tutti a caccia di neve: sulle piste da sci un Carnevale da record

Giornata record quella di sabato 17 febbraio per le stazioni sciistiche delle Orobie. Con migliaia di sciatori ma anche di semplici turisti, escursionisti o ciaspolatori sulla neve, di fatto, in questo inverno, calpestabile solo oltre i 1.500 metri di quota. Il Sole, il clima relativamente mite, la tanta neve scesa nei giorni precedenti e soprattutto la coincidenza del Carnevale ambrosiano hanno costituito un mix perfetto per l’afflusso turistico.