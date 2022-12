Un incontro per caso, poi quel dono ha cambiato la vita sua e del malato

Sotto l’albero di Natale quest’anno Yuri Benzoni, 25 anni, di Clusone, potrà mettere i suoi sogni per il futuro: settimana prossima, infatti, discuterà la tesi di laurea magistrale in Ingegneria civile, ambientale e territoriale al Politecnico di Milano. Nel suo curriculum, però, può già annotare un gesto degno di un fuoriclasse: nel 2018 ha donato il midollo osseo, salvando la vita a una persona di circa cinquant’anni, malata di leucemia . «Non so chi sia, ed è giusto così, ma sono felice di aver potuto dare una mano» dice Yuri con un sorriso. Come scrive Madre Teresa di Calcutta «Chi nel cammino della vita ha acceso anche solo una fiaccola nell’ora buia di qualcuno, non è vissuto invano».