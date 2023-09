Un tremito che cambia la vita: Diego racconta 13 anni con il Parkinson

«I media che dicono? Come mai non se ne parla?». Raccogliamo l’accorato appello di Diego Ortelli, 50 anni, di Villa di Serio, a raccontare la malattia che l’ha colpito tredici anni fa, il Parkinson . Lui stesso scrive della sua vita con il morbo nel piccolo grande libro «Siamo fragili» (34 pagine), uscito anche come supplemento a «L’incontro», la rivista promossa dall’Aeper, il gruppo di organizzazioni sociali di Bergamo nato negli anni Settanta , la cui sigla significa «Animazione, educazione, prevenzione e reinserimento». È un’opera di educazione parlare di Parkinson, perché la storia di quello che a un certo punto succede a Diego può aprire gli occhi a tutti. Rosella Ferrari, nella Presentazione, lo ringrazia «per la sincerità, il calore, lo smarrimento, il dolore, la paura e la speranza che hai voluto condividere con noi, facendoci un dono immenso».

Un cambio di passo

La scoperta della malattia è stata casuale. Diego è impegnato in un’arrampicata quando un compagno alpinista, mentre sono entrambi legati a una corda su una montagna del Trentino, gli fa una prima diagnosi, schietta, impietosa: «Come mai tremi così tanto? E se non erro il tuo viso da una parte sembra paralizzato! Tu hai il Parkinson!». L’osservazione arriva da un infermiere e lo spinge a fare degli esami che danno la conferma. Da quel momento i ricoveri, il cambio di lavoro e un nuovo passo per affrontare la vita. Senza dimenticare lo sport. Diego infatti vorrebbe partecipare alla maratona di New York.