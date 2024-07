Una vita per l’Impresa Bergamelli, è morto il fondatore Martino

Semplicità e umanità

La regia di Martino nel processo di crescita dell’azienda è stata costante. «È sempre stato uno che sapeva quello che faceva e che trattava tutti con grande rispetto, non ho mai sentito uno che si lamentasse di lui - prosegue ancora Ghilardi -. Anche negli ultimi anni andava spesso a controllare i cantieri, pur avendo passato il testimone dell’impresa al figlio. Da quando non se la sentiva più di guidare lo accompagnavo io».

Un’impresa che oggi conta 215 dipendenti e un fatturato che nel 2023 superava i 58 milioni di euro. Negli ultimi anni Martino aveva avviato anche un’altra attività. «Aveva deciso di dedicarsi all’agricoltura, aprendo un’azienda che produce frutta in Romania - racconta ancora il figlio Mauro -. L’impresa Bergamelli era rimasta la sua passione, per cui veniva ancora volentieri in cantiere, ma due settimane al mese le passava in Romania». Il ricordo dei dipendenti è unanime nel descrivere Martino come «il padre di tutti».