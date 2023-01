Una vita per la comunità: Casale in lutto per Giusy, «anima» del museo etnografico

«Mia mamma era una persona meravigliosa - racconta Susy, figlia di Giuseppina Forcati, morta domenica 22 gennaio a 62 anni –. Era sempre disponibile nei confronti di tutti, ha fatto davvero tanto per tutti». In paese Giusy, come era conosciuta, è stata per una quindicina d’anni responsabile del Museo etnografico della valle del Lujo, dedicato alla frutta e alle risorse del bosco . «Ha sempre collaborato con il gruppo culturale e per una quindicina d’anni, sino al 2015, è stata la responsabile del Museo - racconta Roberto Zanga, dell’associazione Amici di Casale –. Gestiva le attività didattiche proposte alle scolaresche: si occupava, per esempio, del laboratorio di preparazione del pane con miele di castagno». Era anche responsabile dell’ostello di Casale. «Era lei che si occupava delle prenotazioni dei gruppi, della pulizia e del controllo della struttura» .