Val Seriana, ancora lupi in azione: in Valle del Riso sbranate due capre

A Chignolo, frazione di Oneta, in Valle del Riso, i lupi hanno attaccato domenica scorsa 10 dicembre, in pieno giorno, alcuni animali custoditi, a poche centinaia di metri da un’azienda che alleva ovicaprini e una trentina di vacche da latte.

«Gli allevatori sostengono da tempo che le reti utilizzate per difendere gli animali dai lupi servono a ben poco, perché il lupo le salta in scioltezza - spiegano dall’associazione -. I lupi sono poi tornati nella notte tra lunedì e martedì 12: uccise due capre, sono stati feriti un becco, una pecora e due capre».

L’episodio, secondo l’associazione, rappresenta l’ennesima conferma dell’espansione del lupo in Val Seriana. Segnalazioni di predazioni anche a Gorno sul monte Grem.



Per discutere della situazione e delle iniziative da intraprendere in tema di lupi, si terrà, alla presenza di alcuni esponenti della Regione Lombardia, un convegno ad Ardesio il 26 gennaio.