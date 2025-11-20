Val Seriana, è arrivata la neve. Giorni di freddo in Bergamasca

C’è chi l’attendeva con trepidazione e chi pensa già ai disagi, ma soprattutto al freddo: nelle prime ore di giovedì 20 novembre, in Alta Valle Seriana, sono comparsi i primi fiocchi di neve. Misti ad acqua, sono scesi anche ad Ardesio, a circa 600 metri di altezza.

Web cam rifugio Mirtillo, piste Lizzola (quota 2000) Nevica in tutta l’alta Val Seriana, in montagna la neve ha fatto capolino e 4 centimenti si possono già notare dall’immagine della Web cam al rifugio Mirtillo, sulle piste di Lizzola a quota 2000 metri.

Stando alle previsioni meteo, altra neve dovrebbe intravedersi anche nei prossimi giorni: sul nord Europa le correnti artiche hanno già conquistato Francia, Germania e Regno Unito portando temperature sotto la media e nevicate fino a bassa quota. Nel corso delle prossime ore l’aria fredda associata alla saccatura artica entrerà sul Mediterraneo stimolando la formazione di un profondo sistema depressionario che porterà maltempo e venti forti su tutta l’Italia. Le temperature scenderanno ulteriormente e la neve potrà quindi cadere fino a bassa quota.