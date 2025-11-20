Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Seriana
Giovedì 20 Novembre 2025

Val Seriana, è arrivata la neve. Giorni di freddo in Bergamasca

LE PREVISIONI. Nevica in maniera copiosa in alta Val Seriana, la neve è arrivata fino alle zone collinari. Freddo per tutto il weekend.

Michela Gaiti
Michela Gaiti
Collaboratore
Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

I boschi a Gandellino
I boschi a Gandellino

Ardesio

C’è chi l’attendeva con trepidazione e chi pensa già ai disagi, ma soprattutto al freddo: nelle prime ore di giovedì 20 novembre, in Alta Valle Seriana, sono comparsi i primi fiocchi di neve. Misti ad acqua, sono scesi anche ad Ardesio, a circa 600 metri di altezza.

Web cam rifugio Mirtillo, piste Lizzola (quota 2000)
Web cam rifugio Mirtillo, piste Lizzola (quota 2000)

Nevica in tutta l’alta Val Seriana, in montagna la neve ha fatto capolino e 4 centimenti si possono già notare dall’immagine della Web cam al rifugio Mirtillo, sulle piste di Lizzola a quota 2000 metri.

Stando alle previsioni meteo, altra neve dovrebbe intravedersi anche nei prossimi giorni: sul nord Europa le correnti artiche hanno già conquistato Francia, Germania e Regno Unito portando temperature sotto la media e nevicate fino a bassa quota. Nel corso delle prossime ore l’aria fredda associata alla saccatura artica entrerà sul Mediterraneo stimolando la formazione di un profondo sistema depressionario che porterà maltempo e venti forti su tutta l’Italia. Le temperature scenderanno ulteriormente e la neve potrà quindi cadere fino a bassa quota.

Leggi anche

In Bergamasca sta già succedendo e nei prossimi giorni è prevista spiccata instabilità sul nostro territorio con piogge sparse e rovesci, anche abbondanti, e la neve che si potrà presentare ancora fino alle zone collinari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ardesio
Meteo
Previsioni
Cambiamenti climatici
Disastri, Incidenti
Disastri meteorologici
Ambiente
inquinamento
Michela Gaiti