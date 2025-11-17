Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle di Scalve
Lunedì 17 Novembre 2025

Orobie imbiancate: a Colere 10 cm di neve sopra i 2.000 metri- Foto

METEO. La pioggia di lunedì 17 novembre in montagna si è trasformata in una spruzzata di neve che, sopra i 2000 metri, ha lasciato sul terreno un manto bianco di 10 centimetri.

Un’impianto di sci a Colere: lunedì 17 novembre sopra i 2mila metri sono caduti 10 centimetri
Un’impianto di sci a Colere: lunedì 17 novembre sopra i 2mila metri sono caduti 10 centimetri

Colere

Sono le immagini delle piste e degli impianti di Colere, in Val di Scalve, a mostrare come la perturbazione di questi giorni sulla nostra provincia abbia lasciato una prima spruzzata di neve abbastanza consistente sopra i 2mila metri.

Sul profilo Facebook di ColereMountain si vede distintamente che la perturbazione abbia lasciato un piccolo strato di neve che fa ben sperare per la stagione invernale dello sci.

neve in montagna
neve in montagna
(Foto di Roberto Vitali)

Stessa situazione anche in Val Brembana a Foppolo, ecco qui le foto del Montebello.

Le immagini della neve caduta a Foppolo al Montebello
Le immagini della neve caduta a Foppolo al Montebello
(Foto di Webcam)
Le immagini della neve caduta a Foppolo al Montebello
Le immagini della neve caduta a Foppolo al Montebello
(Foto di Webcam)
Le immagini della neve caduta a Foppolo al Montebello
Le immagini della neve caduta a Foppolo al Montebello
(Foto di Webcam)

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

Da martedì la perturbazione che interessa tutto il Nord Italia passa per fare spazio a due giorni di sole (martedì 18 e mercoledì 19 novembre) prima della nuova perturbazione che porterà la neve anche a quote più bassa. Per giovedì 20, infatti, è previsto l’arrivo di un fronte artico con neve che arriverà fino a zone collinari anche nella Bergamasca.

Le temperature scenderanno fino quasi alla zero, per poi abbassarsi ulteriormente all’inizio dell’ultima settimana di novembre.

Brusco calo termico da giovedì

«L’arrivo di correnti più fredde dal Nord Europa determinerà un deciso calo delle temperature al Nord, con valori massimi che dai 16/19°C di oggi (lunedì 17) non andranno oltre i 5/9°C da metà settimana in poi», dice Manuel Mazzoleni di 3Bmeteo. «Freddo anche la notte e al primo mattino, con minime al Nordovest vicine allo zero in pianura e gelate diffuse a quote di medio-bassa collina, a tratti anche in pianura. Anche al Nordest e su parte del Centro le minime si porteranno vicine ai 5/6°C — precisa il meteorologo di 3bmeteo — mentre al Sud la risalita di correnti più miti meridionali manterrà il clima ancora mite per il periodo, con massime ancora prossime o localmente superiori ai 20°C. Ad esempio, a Torino e Milano si passerà dai 17°C attesi oggi ai 5/8°C entro venerdì; Bologna dai 18/19°C ai 4/6°C del weekend; Udine dai 15/16°C ai 5/6°C; Firenze dai 19°C ai 9/10°C; Roma dai 21°C ai 14/15°C; Cagliari dai 23°C ai 15/16°C ”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Colere
Foppolo
Meteo
Previsioni
Bollettini meteo
Sport
Sci alpino
Ambiente
Risorse naturali
Roberto Vitali