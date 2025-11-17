Orobie imbiancate: a Colere 10 cm di neve sopra i 2.000 metri- Foto

Sono le immagini delle piste e degli impianti di Colere , in Val di Scalve , a mostrare come la perturbazione di questi giorni sulla nostra provincia abbia lasciato una prima spruzzata di neve abbastanza consistente sopra i 2mila metri.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

Da martedì la perturbazione che interessa tutto il Nord Italia passa per fare spazio a due giorni di sole (martedì 18 e mercoledì 19 novembre) prima della nuova perturbazione che porterà la neve anche a quote più bassa. Per giovedì 20, infatti, è previsto l’arrivo di un fronte artico con neve che arriverà fino a zone collinari anche nella Bergamasca .

Brusco calo termico da giovedì

«L’arrivo di correnti più fredde dal Nord Europa determinerà un deciso calo delle temperature al Nord, con valori massimi che dai 16/19°C di oggi (lunedì 17) non andranno oltre i 5/9°C da metà settimana in poi», dice Manuel Mazzoleni di 3Bmeteo. «Freddo anche la notte e al primo mattino, con minime al Nordovest vicine allo zero in pianura e gelate diffuse a quote di medio-bassa collina, a tratti anche in pianura. Anche al Nordest e su parte del Centro le minime si porteranno vicine ai 5/6°C — precisa il meteorologo di 3bmeteo — mentre al Sud la risalita di correnti più miti meridionali manterrà il clima ancora mite per il periodo, con massime ancora prossime o localmente superiori ai 20°C. Ad esempio, a Torino e Milano si passerà dai 17°C attesi oggi ai 5/8°C entro venerdì; Bologna dai 18/19°C ai 4/6°C del weekend; Udine dai 15/16°C ai 5/6°C; Firenze dai 19°C ai 9/10°C; Roma dai 21°C ai 14/15°C; Cagliari dai 23°C ai 15/16°C ”.