Val Seriana, tre ipotesi per portare la Teb da Albino a Vertova

Lo studio realizzato per Teb da Pro Iter Progetto Infrastrutture Territorio, Systematica, Università degli studi di Bergamo e dall’architetto Marco Lameri, si sta concentrando in questa prima fase sull’individuazione del tracciato più adeguato e ha evidenziato tre possibili alternative: due prevedono il prolungamento da Albino a Vertova, una prevede il prolungamento da Albino a Gazzaniga .

Le tre ipotesi

Dati questi presupposti l’ alternativa numero uno prevede cinque fermate (Albino, Comenduno, Ponte di Cene, Gazzaniga e Vertova) lungo un percorso che coinvolge i comuni di Albino, Gazzaniga, Fiorano al Serio e Vertova. Il tram percorrerebbe in sede riservata 4,9 km, il 68% del totale, mentre il 32% si svolgerebbe in sede promiscua. Il tracciato ripercorrerebbe il vecchio sedime della ferrovia della Valle Seriana, oggi in parte occupato dalla viabilità locale.

L’alternativa numero due prevede 5 fermate (Albino, Comenduno, Cene, Gazzaniga e Vertova) lungo un percorso che coinvolge i comuni di Albino, Cene, Gazzaniga, Fiorano al Serio e Vertova. Il tram percorrerebbe in sede riservata 3 km, il 40% del totale, mentre il 60% si svolgerebbe in sede promiscua. La terza alternativa prevede un percorso di 5 km in totale da Albino a Gazzaniga, con 4 fermate (Albino - Comenduno – Ponte di Cene - Gazzaniga). In questo caso il 97% del percorso sarebbe in sede riservata.