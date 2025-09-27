Cronaca / Valle Seriana
Sabato 27 Settembre 2025
Valbondione, giovane disperso in montagna: ritrovato illeso
I SOCCORSI. Imponente intervento di soccorso con droni e telecamere termiche nei pressi del rifugio Merelli al Coca: il 24enne aveva passato la notte in tenda senza copertura telefonica.
Paura nella mattinata di sabato 27 settembre per un giovane di 24 anni, dato per disperso dopo un’escursione in montagna. Le ricerche sono scattate intorno alle 8 con l’intervento del Soccorso alpino, dell’elisoccorso di Bergamo di Areu, del Sagf della Guardia di finanza e dei Vigili del fuoco.
Le squadre hanno perlustrato i sentieri nei pressi del rifugio Merelli al Coca, utilizzando droni e telecamere termiche, ma senza esito. La situazione si è chiarita questa mattina, quando il ragazzo è rientrato illeso: aveva trascorso la notte in tenda a circa 2.200 metri, in una zona senza copertura telefonica, e al ritorno è riuscito a dare notizie di sé. L’intervento si è concluso con il rientro delle squadre.
