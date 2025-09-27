Valbondione, giovane disperso in montagna: ritrovato illeso

Le squadre hanno perlustrato i sentieri nei pressi del rifugio Merelli al Coca, utilizzando droni e telecamere termiche, ma senza esito. La situazione si è chiarita questa mattina, quando il ragazzo è rientrato illeso: aveva trascorso la notte in tenda a circa 2.200 metri, in una zona senza copertura telefonica, e al ritorno è riuscito a dare notizie di sé. L’intervento si è concluso con il rientro delle squadre.