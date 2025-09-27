Burger button
Cronaca / Valle Seriana
Sabato 27 Settembre 2025

Valbondione, giovane disperso in montagna: ritrovato illeso

I SOCCORSI. Imponente intervento di soccorso con droni e telecamere termiche nei pressi del rifugio Merelli al Coca: il 24enne aveva passato la notte in tenda senza copertura telefonica.

Un’immagine d’archivio dei soccorsi a Valbondione
Un’immagine d’archivio dei soccorsi a Valbondione

Paura nella mattinata di sabato 27 settembre per un giovane di 24 anni, dato per disperso dopo un’escursione in montagna. Le ricerche sono scattate intorno alle 8 con l’intervento del Soccorso alpino, dell’elisoccorso di Bergamo di Areu, del Sagf della Guardia di finanza e dei Vigili del fuoco.

Le squadre hanno perlustrato i sentieri nei pressi del rifugio Merelli al Coca, utilizzando droni e telecamere termiche, ma senza esito. La situazione si è chiarita questa mattina, quando il ragazzo è rientrato illeso: aveva trascorso la notte in tenda a circa 2.200 metri, in una zona senza copertura telefonica, e al ritorno è riuscito a dare notizie di sé. L’intervento si è concluso con il rientro delle squadre.

Valbondione
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Salvataggio
Ambiente
natura
Tempo libero
Turismo
soccorso alpino
vigili del fuoco