Valle Brembana, stranieri a caccia di borghi storici

Ripetere i numeri della scorsa stagione . Quando - reduci da due estati di limitazioni per Covid - la gente si riversò in montagna alla ricerca di spazi di libertà e di natura. La stagione turistica in Val Brembana - nonostante il meteo non sempre favorevole - sembra partita comunque sotto buoni auspici. Le premesse degli ultimi mesi sono buone , dice Elena Riceputi, direttore di Visit Brembo, il Consorzio che riunisce operatori turistici, associazioni e Comuni della valle. «Tanti ristoranti, da aprile a maggio - spiega - ci hanno segnalato in più occasioni il tutto esaurito. Anche gli alberghi, in un periodo di particolare affluenza, risultavano in alcuni casi occupati al 40%, comunque una buona percentuale».