Valle Seriana: perde il portafogli, glielo restituiscono con tutti i soldi

È stata già una grossa sorpresa ricevere la chiamata di un agente della polizia locale che lo avvisava del ritrovamento del suo portafoglio. Ma mai si sarebbe aspettato di ritrovare ancora tutto il suo contenuto, sia i documenti sia i numerosi contanti.

Il racconto

Mentre si trovava in viaggio con la sua Vespa sulle strade della Val Seriana, S. A., cittadino di Bergamo che preferisce restare anonimo, ha smarrito il suo portafoglio, che gli è caduto dalla tasca dei pantaloncini. «Avevo pagato l’ultima volta ad Albino, poi nella zona di Villa di Serio mi sono accorto di non averlo più con me – racconta S. A. –. Ho fatto il viaggio a ritroso sulle strade da cui ero passato prima, ma non l’ho trovato e lo davo per rubato, non avevo molte speranze».

La chiamata

Mercoledì 6 maggio gli è arrivata la chiamata di un agente della polizia locale di Nembro, che lo informava dell’avvenuto ritrovamento. «Sono andato a prenderlo in pausa pranzo e ho scoperto con grande sorpresa che c’erano ancora tutti i soldi che avevo, ed era una cifra considerevole».

«Vorrei sdebitarmi»