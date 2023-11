Via libera alla sosta a pagamento nei piazzali a Spiazzi di Gromo

Il Consiglio comunale di Gromo ha recepito e approvato la delibera di Giunta che istituisce parcheggi a pagamento nei piazzali Papa Giovanni e Avert, a Spiazzi di Gromo. La delibera fissa le tariffe giornaliere per i parcheggi di proprietà comunale, che saranno incustoditi: si pagheranno due euro per le automobili e i 5 euro per i camper e i pullman. L’obbligo del pagamento del ticket è compreso nell’orario giornaliero che va dalle 6 mattutine alle 23 per tutti i giorni dell’anno. Il ticket per usufruire del parcheggio sarà distribuito da una apposita Associazione che sarà resa nota tra alcuni giorni.

Le esenzioni

Sulla questione la sindaca Sara Riva ha affermato: «Gromo istituisce i i parcheggi a pagamento dopo Valgoglio, Valbondione ed Ardesio. Naturalmente ci saranno delle esenzioni che riguarderanno i residenti, e anche le persone che hanno la seconda casa in paese». La delibera stabilisce che nei parcheggi a Spiazzi di Gromo sarà consentita la sosta gratuita a soggetti diversamente abili, provvisti dall’apposito contrassegno, rilasciato ai sensi del Codice della Strada; ai mezzi delle forze pubbliche, dei Vigili del fuoco e dei mezzi di soccorso , comunali o di Enti pubblici, in servizio, così come ai residenti.

Il ritiro dei pass

L’esenzione del pagamento riguarda anche proprietari di seconde case nel Comune di Gromo, ai quali sarà rilasciato un apposito pass sul quale potranno essere inserite fino a due targhe di due automobili appartenenti al nucleo famigliare degli aventi diritto. Il pass per il parcheggio gratuito potrà essere ritirato sin da ora all’Ufficio di polizia urbana dalle 10 alle 12 nei giorni di lunedì, martedì e venerdì, mentre di giovedì dalle 15 alle 16. È necessario presentarsi all’ufficio muniti di documento di riconoscimento. Per il ritiro del pass nei mesi di dicembre e gennaio l’amministrazione comunale emetterà altro comunicato con gli orari.

Responsabilità e tempi