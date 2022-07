Villa di Serio, investita da un’auto mentre attraversa: 33enne ferita

È stata investita da un’auto mentre attraversava la strada ed è ricoverata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con ferite serie. Una donna di 33 anni è rimasta coinvolta in un incidente avvenuto venerdì sera alle 19,30 a Villa di Serio. La donna è stata investita da una Citroen Xsara Picasso station wagon che stava viaggiando in direzione del cimitero, subito dopo l’incrocio di via Locatelli all’altezza del cantiere edile e all’inizio del viale alberato. Viale poco trafficato e in sicurezza per i pedoni che possono percorrerlo lungo un ampio marciapiede protetto dalle siepi fino alla rotonda di via Aldo Moro.