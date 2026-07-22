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Cronaca / Valle Seriana Mercoledì 22 Luglio 2026

Vola per 15 metri dalla Cornagera: 61enne in ospedale

MONTAGNA. Incidente lunedì poco prima di mezzogiorno ad Aviatico. A Cornalba 60enne colto da malore al rifugio, arriva l’elisoccorso.

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Michela Gaiti
Michela Gaiti Collaboratore

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Vola per 15 metri dalla Cornagera: 61enne in ospedale
Le falesie della Cornagera

Giornata di interventi di soccorso in montagna ieri in Bergamasca. Nella tarda mattinata ad Aviatico, il 118 è stato allertato per una brutta caduta. Protagonista, nella zona di Cornagera, dove si trovano falesie molto frequentate da appassionati dell’arrampicata, e più precisamente nell’area del torrione Gemelli, proprio un appassionato della disciplina sportiva, un 61enne residente a Bianzano.

La ricostruzione dell’incidente

Stando a una prima ricostruzione, pare che l’uomo stesse arrampicando quando ha perso la presa ed è scivolato, rotolando poi lungo la parete per diversi metri, circa quindici. Subito sono scattati i soccorsi in codice giallo, e sul posto Areu ha inviato l’elisoccorso alzatosi in volo da Milano e i tecnici della Soccorso Alpino Media Valle Seriana. Dopo essere stato recuperato, il 61enne è stato stabilizzato sul posto e trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza. Sin da subito sono stati riscontrati diversi traumi e una commozione cerebrale. La ricostruzione della dinamica è stata affidata ai militari della Compagnia carabinieri di Clusone. Sempre in zona Cornagera, qualche ora prima, verso le 8.30, un’ambulanza è intervenuta per soccorrere un 40enne, trasportato poi in codice verde all’ospedale di Seriate.

Sul territorio di Cornalba invece, al rifugio Alben, verso le 11.30 è atterrato l’elisoccorso partito da Sondrio, per prendersi cura di un 60enne che ha accusato un malore. I soccorsi sono scattati in codice rosso, e l’uomo è stato poi condotto alla Poliambulanza di Brescia. Intervenuti anche i tecnici del Soccorso Alpino di Oltre il Colle e i carabinieri di Zogno.

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