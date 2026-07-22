Vola per 15 metri dalla Cornagera: 61enne in ospedale

La ricostruzione dell’incidente

Stando a una prima ricostruzione, pare che l’uomo stesse arrampicando quando ha perso la presa ed è scivolato, rotolando poi lungo la parete per diversi metri, circa quindici. Subito sono scattati i soccorsi in codice giallo, e sul posto Areu ha inviato l’elisoccorso alzatosi in volo da Milano e i tecnici della Soccorso Alpino Media Valle Seriana. Dopo essere stato recuperato, il 61enne è stato stabilizzato sul posto e trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza. Sin da subito sono stati riscontrati diversi traumi e una commozione cerebrale. La ricostruzione della dinamica è stata affidata ai militari della Compagnia carabinieri di Clusone. Sempre in zona Cornagera, qualche ora prima, verso le 8.30, un’ambulanza è intervenuta per soccorrere un 40enne, trasportato poi in codice verde all’ospedale di Seriate.