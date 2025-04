Gli Amici di Samuel all’ultimo abbraccio: l’associazione al capolinea dopo 30 anni

«Passati trent’anni dall’incontro con un destino crudele che voleva strapparmi mio figlio, penso di avere onorato il debito contratto con la fortuna e ho scelto di tornare a vivere una vita più concentrata sulle persone a me vicine»

La notizia è arrivata a margine dell’assemblea ordinaria annuale, in cui il presidente Stefano Pelliccioli ha deciso di affidare le motivazioni della sua scelta alle toccanti parole di una lettera. «La gioia di riabbracciare un figlio dato per perso dalla scienza medica è stata talmente grande da obbligarmi a regalarla a tutti coloro che vivono o hanno vissuto una situazione analoga – ha detto –. La speranza è che anche per loro, il sogno di riabbracciare il figlio, come ho fatto io con Samuel, diventi realtà. Passati trent’anni dall’incontro con un destino crudele che voleva strapparmi mio figlio, penso di avere onorato il debito contratto con la fortuna e ho scelto di tornare a vivere una vita più concentrata sulle persone a me vicine. Un sentito ringraziamento va a tutti i componenti attuali e passati dell’Associazione e al direttivo e una carezza la voglio dedicare a tutte le persone con disabilità, con cui in tutti questi anni ho percorso un pezzo di vita». A prendere la parola è stato anche il sindaco di Pedrengo Simona D’Alba, sottolineando «il grande rispetto per tutto ciò che ha fatto Stefano e la sua associazione a beneficio della comunità. Si è partiti da una storia e una famiglia per arrivare a tante storie e tante famiglie e lungo questo percorso si sono incontrate tante persone. Sono sicura che lo spirito e le opere di bene compiute non saranno vanificate, bensì andranno avanti sotto altre forme. L’amministrazione comunale ci tiene a ringraziarvi per l’incredibile lavoro svolto e a ribadire che l’Associazione e i suoi ragazzi saranno sempre i benvenuti ogniqualvolta si deciderà di condividere momenti di gioia e felicità per la sola bellezza di stare assieme».