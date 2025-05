In 67 piazze della Bergamasca arriva l’«Azalea della ricerca»

L’Azalea della Ricerca è l’iniziativa simbolo della Fondazione Airc, che ogni anno, in occasione della festa della mamma, unisce solidarietà e impegno scientifico per combattere i tumori femminili. Nel 2025, l’appuntamento è fissato per domenica 11 maggio, quando 3.900 piazze italiane si coloreranno grazie all’impegno di oltre 20.000 volontari.