Tornano le Azalee della ricerca. «Risorse che donano speranza»
L'INIZIATIVA. Dal 1984 l’«Azalea della ricerca» è il gesto simbolico con cui centinaia di migliaia di persone scelgono di celebrare le mamme e sostenere la ricerca oncologica.
Anche quest’anno i volontari della Fondazione Airc per la ricerca sul cancro, in occasione della Festa della mamma, domenica 10 maggio saranno in prima linea tra Bergamo e provincia (75 banchetti) nella distribuzione di piantine, a fronte di una donazione minima di 18 euro per contribuire in modo efficace alla ricerca che migliori prevenzione, diagnosi e cure dei tumori che colpiscono le donne.
Grazie ai risultati della ricerca, per alcuni tipi di tumore la sopravvivenza delle pazienti a 5 anni dalla diagnosi è cresciuta molto negli anni, come nel caso del tumore al seno (tasso dell’89,5%), rendendo sempre più decisivo il ruolo della campagna dell’Azalea di Fondazione Airc, con 320 milioni di euro raccolti negli anni per garantire continuità a medici e ricercatori nei vari progetti
Nel 2025 in Italia sono stimate in 179.800 le nuove diagnosi di cancro nelle donne, i più frequenti sono il tumore alla mammella (31,1% di tutte le diagnosi di cancro nelle donne), colon-retto (10,5%), polmone (9,1%), melanoma (4,7%) e utero (4,6%).
Grazie ai risultati della ricerca, per alcuni tipi di tumore la sopravvivenza delle pazienti a 5 anni dalla diagnosi è cresciuta molto negli anni, come nel caso del tumore al seno (tasso dell’89,5%), rendendo sempre più decisivo il ruolo della campagna dell’Azalea di Fondazione Airc, con 320 milioni di euro raccolti negli anni per garantire continuità a medici e ricercatori nei vari progetti. Ricerche ed iniziative che anche a Bergamo hanno prodotto risultati significativi, tra finanziamenti e testimonial per informare e sensibilizzare su prevenzione e ricerca. Come nel caso di Nadia Fanchini, ex sciatrice e campionessa del mondo, nata a Lovere e vincitrice del premio Airc «Credere nella Ricerca», ricevuto nel 2025 dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nadia è la sorella di Elena, anche lei sciatrice professionista e già ambassador della ricerca Airc, curata per un tumore all’intestino e prematuramente scomparsa nel 2023.
«Si vuole trasformare il dolore in speranza raccogliendo l’eredità di mia sorella, a sostegno della ricerca oncologica e coinvolgendo appassionati di sci e campioni del circo bianco in una mobilitazione corale che porta nuove risorse alla ricerca»
«Da quando è mancata Elena abbiamo costituito l’associazione Elly Fanchini OdV. Elena era testimonial dell’Airc e noi abbiamo continuato questo progetto in sua memoria – sottolinea Nadia -. La ricerca è il futuro, senza ricerca non si va da nessuna parte. Siamo arrivati alla terza edizione dell’Elly Fanchini Day, manifestazione sul Passo del Tonale con 650 iscritti alle gare di sci e mille supporter, una grande festa. In questi anni abbiamo donato 100mila euro con iscrizioni alle gare, biglietti della lotteria ed aste benefiche su CharityStars. Vorremmo portare a sciare in futuro i bambini malati oncologici, come Elena aveva fatto negli anni scorsi per dare alle famiglie un po’ di spensieratezza. Il premio “Credere nella Ricerca” ricevuto è un onore nel ricordo di Elena – aggiunge Nadia, che vanta due medaglie ai Mondiali di sci e 15 podi in Coppa del Mondo con due vittorie -. Si vuole trasformare il dolore in speranza raccogliendo l’eredità di mia sorella, a sostegno della ricerca oncologica e coinvolgendo appassionati di sci e campioni del circo bianco in una mobilitazione corale che porta nuove risorse alla ricerca. Noi continuiamo a sostenere e finanziare borse di studio per giovani ricercatori».
Le postazioni
Domenica i volontari dell’Airc saranno presenti nelle piazze di Albino, Alzano Lombardo, Antegnate (sabato), Bariano, Bergamo (Quadriportico del Sentierone, oggi piazza Matteotti, angolo via Crispi), Bonate Sopra, Borgo di Terzo, Bottanuco, Brembate, Brembate di Sopra, Brembilla, Brignano Gera d’Adda, Brusaporto, Calcinate, Calcio, Calusco d’Adda, Canonica d’Adda, Caravaggio, Castelli Calepio, Cenate Sotto, Chignolo d’Isola, Chiuduno, Cisano Bergamasco, Ciserano, Clusone, Cologno al Serio, Covo, Credaro, Dalmine, Fiorano al Serio, Fontanella, Fornovo San Giovanni, Gandino, Ghisalba, Gorlago, Grassobbio, Grumello del Monte, Leffe, Locatello, Lovere, Lurano, Martinengo, Mozzanica, Pedrengo (oggi), Piario, Ponte San Pietro, Pumenengo, Riva di Solto, Romano, San Giovanni Bianco, San Paolo d’Argon, San Pellegrino Terme, Sarnico, Seriate, Spirano, Terno d’Isola, Trescore, Treviglio, Treviolo, Urgnano, Valbrembo, Verdello, Villongo, Zandobbio, Zogno (sabato).
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