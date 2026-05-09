Tornano le Azalee della ricerca. «Risorse che donano speranza»

Anche quest’anno i volontari della Fondazione Airc per la ricerca sul cancro, in occasione della Festa della mamma, domenica 10 maggio saranno in prima linea tra Bergamo e provincia (75 banchetti) nella distribuzione di piantine, a fronte di una donazione minima di 18 euro per contribuire in modo efficace alla ricerca che migliori prevenzione, diagnosi e cure dei tumori che colpiscono le donne.

Grazie ai risultati della ricerca, per alcuni tipi di tumore la sopravvivenza delle pazienti a 5 anni dalla diagnosi è cresciuta molto negli anni, come nel caso del tumore al seno (tasso dell’89,5%), rendendo sempre più decisivo il ruolo della campagna dell’Azalea di Fondazione Airc, con 320 milioni di euro raccolti negli anni per garantire continuità a medici e ricercatori nei vari progetti Nel 2025 in Italia sono stimate in 179.800 le nuove diagnosi di cancro nelle donne, i più frequenti sono il tumore alla mammella (31,1% di tutte le diagnosi di cancro nelle donne), colon-retto (10,5%), polmone (9,1%), melanoma (4,7%) e utero (4,6%).

Grazie ai risultati della ricerca, per alcuni tipi di tumore la sopravvivenza delle pazienti a 5 anni dalla diagnosi è cresciuta molto negli anni, come nel caso del tumore al seno (tasso dell’89,5%), rendendo sempre più decisivo il ruolo della campagna dell’Azalea di Fondazione Airc, con 320 milioni di euro raccolti negli anni per garantire continuità a medici e ricercatori nei vari progetti. Ricerche ed iniziative che anche a Bergamo hanno prodotto risultati significativi, tra finanziamenti e testimonial per informare e sensibilizzare su prevenzione e ricerca. Come nel caso di Nadia Fanchini, ex sciatrice e campionessa del mondo, nata a Lovere e vincitrice del premio Airc «Credere nella Ricerca», ricevuto nel 2025 dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nadia è la sorella di Elena, anche lei sciatrice professionista e già ambassador della ricerca Airc, curata per un tumore all’intestino e prematuramente scomparsa nel 2023.

«Si vuole trasformare il dolore in speranza raccogliendo l’eredità di mia sorella, a sostegno della ricerca oncologica e coinvolgendo appassionati di sci e campioni del circo bianco in una mobilitazione corale che porta nuove risorse alla ricerca» «Da quando è mancata Elena abbiamo costituito l’associazione Elly Fanchini OdV. Elena era testimonial dell’Airc e noi abbiamo continuato questo progetto in sua memoria – sottolinea Nadia -. La ricerca è il futuro, senza ricerca non si va da nessuna parte. Siamo arrivati alla terza edizione dell’Elly Fanchini Day, manifestazione sul Passo del Tonale con 650 iscritti alle gare di sci e mille supporter, una grande festa. In questi anni abbiamo donato 100mila euro con iscrizioni alle gare, biglietti della lotteria ed aste benefiche su CharityStars. Vorremmo portare a sciare in futuro i bambini malati oncologici, come Elena aveva fatto negli anni scorsi per dare alle famiglie un po’ di spensieratezza. Il premio “Credere nella Ricerca” ricevuto è un onore nel ricordo di Elena – aggiunge Nadia, che vanta due medaglie ai Mondiali di sci e 15 podi in Coppa del Mondo con due vittorie -. Si vuole trasformare il dolore in speranza raccogliendo l’eredità di mia sorella, a sostegno della ricerca oncologica e coinvolgendo appassionati di sci e campioni del circo bianco in una mobilitazione corale che porta nuove risorse alla ricerca. Noi continuiamo a sostenere e finanziare borse di studio per giovani ricercatori».

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