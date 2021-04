Fondi per l’agricoltura e l’agroindustria: non perdete il prossimo webinar gratuito

Sette anni di Piano per lo sviluppo rurale

«Il PSR Piano di Sviluppo Rurale di Regione Lombardia - spiega Zola - è lo strumento a programmazione settennale che utilizzando finanziamenti europei offre contributi e sostegni agli imprenditori agricoli e forestali lombardi e alle aziende di trasformazione dei prodotti agricoli di base, avendo tra gli obiettivi prioritari l’innovazione e il rispetto dell’ambiente. In considerazione del periodo attuale tutti i programmi di finanziamento si trovano in uno stato di transizione con la possibile previsione di ricevere ulteriori stanziamenti comunitari per gli anni 2021 e 2022 e ciò potrà comportare la pubblicazione di nuovi bandi in grado di offrire ulteriori opportunità per il mondo agricolo lombardo».

ISMEA è l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali che offre tra gli altri servizi anche interventi finanziari per imprese agricole e agroalimentari italiane. «Il webinar - spiega Zola - intende offrire una panoramica delle caratteristiche, dei requisiti e delle intensità di contributo e finanziamento di alcune misure di agevolazione previste dal PSR Lombardia e da ISMEA con un focus specifico su: PSR Operazione 4.1.01 contributi a fondo perduto per aziende agricole; PSR Operazione 4.2.01 contributi a fondo perduto per aziende agroindustriali; PSR Operazione 6.1.01 incentivi per i giovani agricoltori, premio fino a 40.000 euro a fondo perduto; ISMEA Imprenditoria femminile in agricoltura mutuo agevolato a tasso zero».

«I bandi di alcune misure sono già aperti, - prosegue Zola -, altri sono in possibile pubblicazione. Il webinar offrirà una panoramica delle opportunità finanziarie e una condivisione delle opportunità di intervento offerte dalle misure nel corso dell’anno 2021 agevolando le valutazioni sulla possibile programmazione degli investimenti da parte delle aziende partecipanti».