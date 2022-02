Caso festeggia 10 anni di musica e inaugura il suo periodo «Blu» - Video

« È la prima volta che suono indossando il giaccone », sorride divertito Andrea «Caso» Casali quando ci incontriamo per registrare l’intervista fuori dall’ Edonè in un primo pomeriggio di una fresca ma assolata domenica di febbraio. La luce è splendida, alcuni bimbi corrono nel prato che rivela già i primi, timidi segni di primavera. Il cielo è blu, come il titolo del nuovo singolo che ha pubblicato a fine 2021: « Mi piace che la canzone «Blu» abbia un’ambientazione cittadina e molto legata a Bergamo , cito anche una via, via Marzabotto che è la strada dove mi capita di parcheggiare l’auto quando torno a casa e c’è la partita o nelle sere di traffico. Mi piace che possa essere riconoscibile ogni tanto, qualche angolo della città , chiaramente dai bergamaschi, gli altri se lo possono immaginare come un angolo della loro ».