Addio a Ester Romano Bortolotti

«Ci lascia un enorme tributo d’amore» Sarnico dice addio a Ester Romano Bortolotti, vedova di Achille, mamma del compianto Cesare, entrambi ex presidenti dell’Atalanta, e mamma di Umberto, già nel cda della società nerazzurra.

La notizia della morte di Ester Bortolotti è stata data dal figlio Umberto con un post su Facebook: «La mamma Ester è volata in cielo, serenamente e con classe, come è sempre vissuta. Stringendole la mano, fino all’ultimo. Ora spero raggiunga i suoi cari che l’hanno preceduta, li rivedrà finalmente! A noi lascia un enorme tributo di amore. Grazie mamma, riposa in pace».

