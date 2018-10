Adrara San Martino, schianto auto moto

Gravi due ragazzi di 14 e 16 anni L’incidente verso le 19.30 di venerdì 5 ottobre.

Sono accorse un’ambulanza e un’auto medica sulla strada provinciale 79 in territorio di Adrara San Martino sulla strada che conduce a Villongo nel Sebino, per un incidente che ha visto coinvolte un’auto e una moto. Due le persone ferite in modo serio, un ragazzo di 16 anni e una ragazza di 14 che sono stati trasportati d’urgenza in ospedale. Ancora frammentarie le informazioni.

