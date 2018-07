Alto Sebino nella biosfera Unesco

Inclusi tre Comuni bergamaschi

Il Consiglio Internazionale di coordinamento del Programma Unesco MaB (UNESCO Man and Biosphere Programme), nel corso della della 30esima sessione, che si è svolta 27 luglio scorso in Indonesia, ha approvato l’ampliamento della Riserva «Ticino Val Grande Verbano», con oltre 200 Comuni tra Lombardia e Piemonte (65 quelli lombardi) e un territorio che raggiunge complessivamente i 332.000 ettari di estensione (55.915 dei quali in territorio lombardo), e la nascita della Riserva ’Valle Camonica-Alto Sebino’ con 45 Comuni e 130.000 ettari. Tra questi ci sono anche i Comuni bergamaschi Lovere, Rogno e Costa Volpino.