Auto blocca l’uscita d’ emergenza

Il post della Croce Blu di Lovere Rimossa un’auto parcheggiata davanti a un’uscita di emergenza nella serata di sabato 22 agosto.

Dite che così forse capiranno? Probabilmente no! Sappiate che non ci stancheremo e anche per una sola macchina da un... Pubblicato da Croce Blu Lovere su Domenica 23 agosto 2020

«Sappiate che non ci stancheremo e anche per una sola macchina da un lato o l’altro dell’uscita chiameremo le forze dell’ordine e verrà rimossa – scrive la Croce Blu di Lovere –. Di avvisi ne abbiamo dati fin troppi ora bisogna agire. Una sola macchina ostruisce il passaggio? Certo che no. Basta fare manovra. Ma vi sembra normale che un’ambulanza in uscita o rientro debba fare manovra? (Oltre al divieto di sosta e senso civico. C’è un ampio parcheggio coperto a 50 metri). Tutti avvisati nuovamente».

