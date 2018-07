Auto contro moto a Costa Volpino

Gravi due motociclisti al Ponte Barcotto Coinvolti un’auto e una moto, ci sono due feriti in gravi condizioni: sono una donna e un uomo che erano sulla due ruote.

Grave incidente a Costa Volpino dopo le 17 di domenica 8 luglio. Coinvolti una macchina e una moto, con quattro feriti, due di questi gravi: sono l’uomo, di 55 anni, e la donna che erano sulla due ruote, mentre le due donne in auto, una Lancia Y, hanno riportato ferite lievi. Sul posto, oltre a due ambulanze, anche l’elisoccorso del 118 e un’automedica.

Lo schianto all’altezza della località Ponte Barcotto, in via Nazionale all’incrocio con via Zocchi. Presenti anche i carabinieri di Costa Volpino. La motocicletta stava transitando sulla strada da Costa Volpino in direzione di Lovere: l’impatto si è verificato mentre la vettura stava svoltando a sinistra.

