Biciclette, box doccia, barbecue

Il fondale del lago come una discarica Sono alcuni degli oggetti ripescati dai sommozzatori dell’operazione «Fondali puliti» nel lago d’Iseo, domenica scorsa a Castro. Guarda tutte le foto.

Tre biciclette, una canna da pesca, una griglia per il barbecue, un box doccia, bottiglie, lattine, gli immancabili copertoni e molto altro ancora. Non è la lista degli oggetti custoditi all’interno del deposito di un rigattiere, ma un elenco, molto parziale e limitato, degli oggetti ripescati dai sommozzatori dell’operazione «Fondali puliti» nel lago d’Iseo, domenica scorsa a Castro.

Partendo da quattro diversi punti, i 26 subacquei impegnati si sono calati in acqua assistiti da altre 26 persone (tra volontari della Protezione civile, rappresentanti del movimento spontaneo Together the Lak Natura e altri componenti delle associazioni di sommozzatori) per verificare lo stato del fondale e ripulirlo dai rifiuti, proseguendo così un impegno iniziato nel 2006 quando per la prima volta venne organizzata la manifestazione che tocca via via tutte le località del lago.

