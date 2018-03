Bimbo non in regola con le vaccinazioni

Escluso dall’asilo comunale a Lovere Per l’alunno non in regola con l’obbligo vaccinale è stato sospeso il servizio. A Bergamo 11 casi da verificare.

Il ministro della Salute Beatrice Lorenzin lo aveva detto a chiare lettere: dal 12 marzo si fa sul serio. Cioè, si prendono provvedimenti contro tutte quelle famiglie che non hanno presentato la documentazione in grado di accertare la copertura vaccinale per i minori da 0 ai 16 anni. Provvedimenti che, in alcuni casi, arrivano alla sospensione del servizio scolastico. Esattamente quello che è successo all’asilo nido comunale di Lovere: per un bambino non in regola con le vaccinazioni, è scattata l’interruzione del servizio. Su L’Eco di Bergamo le dichiarazioni del sindaco di Lovere e un aggiornamento con i casi analoghi in città e i provvedimenti decisi dal Comune di Bergamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA