Tragedia a Sovere: muore 42enne

Fatale una caduta dalla moto L’incidente nel pomeriggio di sabato 25 aprile: morto un uomo di 42 anni. Sul posto l’elisoccorso da Brescia.

Un uomo di 42 anni è morto per una caduta dalla moto nel pomeriggio di sabato 25 aprile a Sovere. L’incidente fatale, di cui al momento non conosciamo ancora la dinamica, è avvenuto intorno alle 16.30 in via Giovanni Pascoli. Sul posto è arrivato subito l’Elisoccorso da Brescia e un’ambulanza di Sovere ma non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri di Clusone.

