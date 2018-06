Capriolo si incastra in una ringhiera

Arrivano i soccorsi ma è troppo tardi Vicenda finita male nella notte a Parzanica.

Alcuni passanti lo hanno visto incastrato tra le sbarre di una ringhiera di ferro a Portirone, frazione di Parzanica, e hanno avvisato subito i soccorsi. Probabilmente nella notte il capriolo è rimasto imprigionato non riuscendo più a liberarsi. Sul sono arrivati degli uomini della Protezione Civile e della Polizia Provinciale per cercare di salvarlo. Purtroppo il piccolo capriolo non ce l’ha fatta, è morto poco dopo probabilmente per il trauma subito nello schiacciamento.

