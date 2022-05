Castelli Calepio, malore al volante: muore a 63 anni

Un uomo di 63 anni è morto nel pomeriggio di mercoledì a causa di un improvviso malore che lo ha colpito mentre era alla guida dell’auto. L’allarme è scattato verso le 16,30 in via Unione, nella zona al confine con Credaro. Secondo la prima ricostruzione, l’automobilista, accusando i primi sintomi di malessere, avrebbe fatto in tempo ad accostare prima di perdere conoscenza. Sul posto sono arrivate un’automedica e un’ambulanza, ma purtroppo l’uomo non ce l’ha fatta. Per gli accertamenti sono intervenuti i carabinieri di Grumello del Monte.