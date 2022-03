Cividino piange Fra Pierangelo Pagani: francescano e artista, aveva 81 anni

Addio a Frate Pierangelo Pagani, il francescano bergamasco aveva 81 anni e si è spento nella notte tra sabato 12 e domenica 13 marzo dopo una lunga malattia.Nato a Cividino il 9 novembre 1940, entrò giovanissimo nell’Ordine dei Frati Minori e da alcuni anni abitava nel convento di Santa Maria delle Grazie a Monza. Fra Pierangelo è ricordato soprattutto per l’attività artistica che l’ha accompagnato per tutta la vita. Autodidatta, sviluppò una spiccata sensibilità per la progettazione di spazi liturgici che favoriscono la meditazione e il raccoglimento. Decisivo per la sua formazione l’incontro con padre Costantino Ruggeri con cui nel 1977 collaborò per la cappella del Seminario minore di Bergamo. Nella sua Cividino, ha diretto il restauro della chiesa romanica di San Giovanni; poi, una lunga serie di interventi in Veneto e a Roma.