Costa Volpino, fiamme dalla canna fumaria: distrutto il tetto di una casa L’intervento dei vigili del fuoco lunedì mattina. I vigili del fuoco, spente le fiamme, hanno messo in sicurezza l’area.

I vigili del fuoco del distaccamento di Clusone, i volontari di Lovere e il distaccamento di Darfo sono intervenuti nella tarda mattinata di lunedì 7 febbraio per un incendio tetto a Costa Volpino in via Redondo. L’allarme è scattato intorno alle 11,20. L’incendio si è sviluppato nella canna fumaria e si è propagato a tutto il tetto, su una superficie di circa 90/100 metri quadrati. I vigili del fuoco, spente le fiamme, hanno messo in sicurezza e hanno bonificato l’area compromessa.

L’intervento dei vigili del fuoco

