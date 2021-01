Costa Volpino, 70enne investito

Trasportato in elicottero a Bergamo Incidente stradale sabato mattina a Costa Volpino in via Nazionale.

Incidente stradale verso le 8 di sabato 16 gennaio a Costa Volpino. Secondo le prime informazioni, in via Nazionale, un pedone è stato investito da un furgoncino. Si tratta di un uomo di 70 anni. Sul posto il 118 con l’elisoccorso e un’ambulanza in «codice rosso»: il ferito è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Informate le forze dell’ordine, in corso di accertamento la dinamica dell’incidente.

