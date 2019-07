Costa Volpino, tamponamento in galleria

Due feriti lievi, traffico rallentato L’incidente domenica pomeriggio, 21 luglio, nel primo tunnel provenendo dal paese. Sul posto Vigili del fuoco, 118 e carabinieri. La galleria chiusa temporaneamente.

Violento tamponamento oggi pomeriggio, domenica 21 luglio, intorno alle 14,30, lungo la strada statale 42, all’altezza del comune di Costa Volpino (provenendo dal paese), in galleria. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, si sa che fortunatamente le due persone rimasta coinvolte, un uomo di 52 anni e una donna di 66, non sono in gravi condizioni. Soccorse con due ambulanze del 118, sono state trasportate in ospedale in codice giallo e verde. Sul posto anche Vigili del fuoco e carabinieri. La galleria è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire di rimuovere i mezzi incidentati.

