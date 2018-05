Grave incidente a Credaro

Ragazza 17enne investita da una moto Lo scontro si è verificato alle 19 di lunedì 28 maggio in via Roma.

Un incidente si è verificato alle 19 di lunedì 28 maggio a Credaro sulla provinciale 91. Una moto ha investito una ragazza di 17 anni in via Roma. Le prime notizie davano le condizioni della ragazza gravi ma poi fortunatamente, dopo i primi accertamenti medici, sembra che le sue condizioni non destino particolare preoccupazione. Sul posto un’auto medica e un’ambulanza che è tornata in codice rosso verso l’ospedale.

