Danza, il talent scout Vegis è ambasciatore

L’International talent award Ita, creato nel 2021 da Stefania e Sabina Sansavini, Marzio Vaccarini e Laura Valenzuola, è diventato una piattaforma di riferimento per ballerini provenienti da tutto il mondo, mirando a promuovere la crescita artistica dei giovani talenti attraverso collaborazioni con accademie internazionali di prestigio. Vegis ha svolto un ruolo fondamentale come talent scout. Durante l’evento ha condiviso la scena con figure di spicco della danza, come Dame Darcey Bussell Dbb, presidente della «Royal academy of dance» di Londra, Tadeusz Matacz, direttore artistico della «John Cranko Schule» di Stoccarda, Ernest Meisner, direttore artistico della «Dutch national ballet academy», e Nicholas Ziegler, coordinatore artistico della «Youth company di Opera Baletti» a Helsinki.