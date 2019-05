Decollano le maxi panchine

Chris Bangle arriva sul lago Dieci «big bench» pronte sul territorio, nasce il circuito turistico. Il 18 maggio l’inaugurazione con il designer americano che le ha ideate.

Panchine giganti e dove trovarle. Le big bench ideate dal designer americano Chris Bangle conquistano il lago d’Iseo e la valle Camonica: il 18 maggio alle 15 l’artista statunitense sarà sul Sebino proprio per inaugurare il circuito turistico costruito fra le località che ospitano le maxi panchine. Dieci maxi panchine, per l’esattezza: dal primo esemplare installato a Rogno nel 2016, in località Spiazzi, le big bench si sono moltiplicate fino a raggiungere le dieci unità. Ecco dove le si può (o le si potrà: alcuni comuni stanno installando i loro esemplari proprio in queste ore) trovare, in diversi colori: a Rogno (blu), a Riva di Solto – Fonteno (azzurra e verde), a Pilzone d’Iseo (verde), a Sale Marasino (arancio), a Darfo Boario Terme (blu), a Capo di Ponte (marrone), a Breno (rosa), a Paspardo (nocciola), a Edolo (rossa e bianca) e, per finire, a Incudine (rosa).

In tutti i casi, le panchine giganti – alte due metri, larghe quattro – sono state installate in punti panoramici raggiungibili al termine di una piacevole camminata: realizzate senza attingere a fondi pubblici, sono state plasmate grazie a sponsor privati, che hanno finanziato costruzione, verniciatura, posa, oppure grazie al lavoro di volontari che hanno dato vita all’opera autonomamente. Disegni e progetti delle big bench sono stati forniti, gratuitamente, da Chris Bangle: con la chiara intenzione di valorizzare le località ospitanti regalando, a chi sale sulle maxi panchine, l’occasione di poter tornare bambini. Le dimensioni dell’installazione fanno sì che, chi ci sale, non può che sentirsi «piccolo» e la meraviglia del panorama fa il resto. Non a caso sono già 63 le big bench in tutta Italia, soprattutto in Lombardia e Piemonte, nelle Langhe.

«Nella nostra zona abbiamo iniziato noi, nel 2016, per pura casualità – dice il sindaco di Rogno Dario Colossi –. Il mio comune è gemellato con Clavesana, in Piemonte, dove Bangle ha il suo studio. E nel vedere la loro panchina gigante, abbiamo subito immaginato come quell’opera di design potesse valorizzare il nostro territorio. Sono felice che adesso, dopo tre anni, il lago e la Valle Camonica abbiano ben dieci big bench. Si tratta di un circuito turistico vero e proprio, un’idea che ci porta visitatori ogni giorno della settimana, non solo nei weekend». Una forma di turismo sostenibile racchiusa dall’iniziativa Big Bench Community project, nata proprio per sostenere le comunità locali e la loro valorizzazione. Sabato 18 alle 15 l’inaugurazione del circuito Sebino – Valle Camonica con Chris Bangle: ciascuna delle dieci località aderenti ospiterà un’iniziativa ad hoc.

