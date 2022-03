Enduro sui sentieri: «Occorre rispetto per gli escursionisti»

La repressione da parte degli organi di controllo non ha mai ottenuto i risultati sperati, serve invece che siano gli stessi enduristi a cambiare il proprio modo di porsi nei confronti degli altri escursionisti. A dirlo non è una associazione ambientalista, ma, sorprendentemente, una realtà che riunisce proprio gli amanti dell’enduro di tutta la Lombardia e che prende posizione nel dibattito che si è riacceso dopo la lettera di protesta di un’escursionista, che a Bossico si è vista rovinare la gita nei boschi a causa del continuo passaggio di piloti e motociclette.

Il «mea culpa»

«Siamo noi enduristi a dover cambiare per primi le nostre cattive abitudini – chiarisce subito Davide Rota, presidente di Cer Lombardia – Escursionisti lombardi su ruote, un’associazione che riunisce oltre cento piloti e, tramite i social network, interagisce con oltre due mila appassionati –. Come associazione ci siamo dati come impegno quello di “metterci la faccia” partendo dal rispetto di regole elementari: essere in possesso di una patente di guida valida; montare sempre la targa originale sulla moto; avere un mezzo assicurato e sottoposto regolarmente a revisione. Poiché chiediamo che vengano rispettati gli articoli del Codice della strada che autorizzano la circolazione sulle strade a fondo naturale laddove non espressamente vietato, dobbiamo tanto per cominciare rispettare queste norme dello stesso Codice della strada».

Bossico, caso emblematico, ma accade un po’ ovunque in Bergamasca

Ciò che è successo a Bossico, si ripete tra l’altro in molte altre zone della Bergamasca tutti i fine settimana, col rischio di ridurre la contrapposizione fra enduristi ed escursionisti a piedi a una logica duale, noi contro loro: «Invece – aggiunge Rota – la convivenza è possibile: chi guida una moto deve scegliere strade libere, non sottoposte a divieti, e accessibili anche ai nostri mezzi; se, nonostante questo, un pilota poi si accorge che lungo il tragitto ci sono decine o addirittura centinaia di persone a piedi, deve fermarsi e tornare indietro per non rovinare la loro escursione. Ai camminatori però chiediamo uno sforzo: parlate con calma agli enduristi, senza aggredirli: è un po’ come succede al semaforo rosso in città, o in coda al supermercato, se ci si spiega il più delle volte si trova dall’altra parte comprensione e ragionevolezza. Se ancora questo non basta, segnalate alla nostra associazione le situazioni più incresciose: con un’opera di educazione, sensibilizzazione e informazione cerchiamo costantemente di migliorare la nostra categoria».

Regole e fai play

Cer Lombardia, sul suo sito internet, esplicita altre regole di comportamento rivolte agli enduristi: «Le strade non sono le nostre piste. Usiamole con cautela e, se incontriamo qualcuno, rallentiamo e, se il caso, fermiamoci e salutiamo. Se incrociamo escursionisti a cavallo spegniamo il motore. Hanno il nostro stesso diritto di circolare. Se ci imbattiamo in una manifestazione sportiva o ricreativa non disturbiamo ma cerchiamo di portarci fuori lontano per non arrecare fastidio. Nei centri abitati, su strade ghiaiate o su carraie di terra battuta che portano a cascine o abitazioni limitiamo la velocità».

Anche Davide Rota e la sua associazione bocciano però l’idea di un percorso riservato e segnalato, un’iniziativa avviata una dozzina di anni fa tra l’alto Sebino e la val Borlzezza poi naufragata tra difficoltà tecniche e burocratiche: «Non piace neppure a noi questa idea – spiega - perché l’endurista vuole girare, scoprire e sperimentare nuovi percorsi. Difficile costringerlo all’interno di un circuito ripetitivo».

Le questioni in campo